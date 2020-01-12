Представительница Ренаты Литвиновой рассказала о самочувствии актрисы после аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Творческий вечер Ренаты Литвиновой. Екатеринбург, литвинова рената
Рената Литвинова отказалась от госпитализацииФото: Анна Майорова © URA.RU

Актриса Рената Литвинова после ДТП в центре Москвы отказалась от госпитализации и чувствует себя удовлетворительно, рассказала «URA.RU» представительница знаменитости. По ее словам, информация о том, что Литвинова в момент аварии была пьяна, не соответствует действительности.

«Это все домыслы людей, которым нечем заняться. Рената шла в салон красоты после пробежки. Любые тесты могут подтвердить, что она была абсолютно трезвой», — рассказала «URA.RU» представительница актрисы. Собеседница агентства также сообщила, что сейчас с актрисой все в порядке и в больницу ей ехать не пришлось — врачи оказали помощь на месте инцидента.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что Литвинову в ее день рождения сбила машина неподалеку от одного из ресторанов McDonald’s. По предварительной информации, за рулем автомобиля находилась девушка. Получить комментарий пресс-службы ГУ МВД по Москве к моменту публикации не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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