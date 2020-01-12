Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы

Актриса пострадала в свой день рождения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российская актриса Рената Литвинова попала в ДТП в Москве. По предварительной информации, Литвинову сбил автомобиль, когда она прогуливалась по центру города.



Как сообщает издание Mash, ДТП произошло в центре Москвы рядом с одним из ресторанов McDonald’s. У актрисы повреждены рука и нога. «Сейчас врачи оказывают ей экстренную помощь», — говорится в сообщении.

Предположительно за рулем автомобиля находилась девушка. Актриса пострадала в свой день рождения — 12 января.



Получить комментарий представителей ГИБДД по Москве к моменту публикации не удалось. Представители актрисы пока ситуацию также не комментировали.