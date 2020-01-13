Счетная палата обвинила регионы в предоставлении недостоверных данных о качестве дорог

Региональные власти предоставляют правительству недостоверные данные об уменьшении аварийно-опасных участков, где происходят ДТП. К такому выводу пришли эксперты Счетной палаты.
«В Улан-Удэнской агломерации выявлено увеличение аварийно-опасных участков на 194%, в то время как власти региона отчитывались правительству о снижении на 76%, в Кировской агломерации снижение составило 24,3%, а не 64,9%, как сообщали власти региона», — приводит примеры РБК из отчета аудиторов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». При этом авторы документа отметили, что в нескольких субъектах (Приморский край, Волгоградская и Омская область) увеличилось количество мест концентрации аварий.
Помимо этого, аудиторы обратили внимание на автодороги регионального значения, половина которых к 2024 году должна соответствовать нормативным требованиям, что предполагает нацпроект. Однако в 2018 году ни один из субъектов РФ не смог увеличить долю качественных дорог до необходимого показателя в 50%.
Кроме того, специалисты выяснили, что денег, выделяемых региональными властями на реализацию нацпроекта, не всегда достаточно. Из-за этого региональные проекты, касающиеся дорог, могут быть не выполнены, что является угрозой для реализации всего нацпроекта, уточняет издание.