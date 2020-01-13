В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому россияне с доходом ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) не будут платить налог на доходы (НДФЛ). Об этом сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, который является одним из автором инициативы.
«Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда», — передает РИА «Новости» со ссылкой на ознакомительную записку к законопроекту.
Помимо Нилова, авторами идеи являются вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин. По их мнению, отмена НДФЛ для этой группы россиян увеличит покупательскую способность граждан страны. Политики уверены, что это, в свою очередь, способствует экономическому росту в России. В данный момент авторы инициативы ждут отзыва от кабинета министров.
С 1 января 2020 года МРОТ в РФ достиг цифры в 12130 рублей. Таким образом, идея предполагает, что от налога будут освобождены россияне, получающие меньше 24260 рублей.