12 января 2020

Четыре российских губернатора оказались под угрозой отставки

© Служба новостей «URA.RU»
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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, орлов игорь, портрет
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов — главный претендент на отставкуФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Перестановки в губернаторском корпусе

До региональных выборов 2020 года своих мест могут лишиться сразу несколько губернаторов. К такому выводу пришли эксперты фонда «Петербургская политика».

В сентябре этого года в 16 регионах страны пройдут прямые выборы губернаторов. Эксперты полагают, что перед ними некоторые губернаторы могут быть отправлены в отставку. «Наиболее вероятными кандидатами на замену являются главы Архангельской области (Игорь Орлов), Чувашской Республики (Михаил Игнатьев), Камчатского края (Владимир Илюхин), Калужской области (Анатолий Артамонов)», — пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование фонда. Кроме того, исследователи считают, что губернаторы Костромской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края также имеют шансы потерять свои места.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, считает, что главный кандидат на отставку — губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Ситуация обостряется тем, что с апреля 2019 года в регионе проходят протесты против строительства экотехнопарка «Шиес». На первые несанкционированные акции выходили десятки тысяч человек.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин уволил губернатора Еврейской Автономной области Александра Левинталя, напоминает агентство Nation News. Лидер страны также принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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