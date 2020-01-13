В мэрии Челябинска — новая отставка

Управляющий делами мэрии Челябинска Игорь Виноградов ушел в отставку. Об этом на аппаратном совещании 13 января объявила мэр Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU» из администрации.
«Его полномочия временно исполняет Денис Мешавкин, заместитель управляющего делами», — сообщила Котова.
Управление делами отвечает за материально-техническое обеспечение администрации. На работу в мэрию Виноградова пригласил бывший глава Евгений Тефтелев, они знакомы со времен работы в Магнитогорске.
Котова также озвучила отставку начальника управления информационных технологий Виталия Некрасова, еще одного выходца из Магнитогорска и протеже Тефтелева. Обязанности Некрасова будет временно исполнять начальник отдела технического обеспечения Алексей Якутчик.