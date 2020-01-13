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09 января 2020

В мэрии Челябинска — новая отставка

© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, котова наталья
Наталья Котова продолжает увольнять ставленников предшественникаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управляющий делами мэрии Челябинска Игорь Виноградов ушел в отставку. Об этом на аппаратном совещании 13 января объявила мэр Наталья Котова, передает корреспондент «URA.RU» из администрации.

«Его полномочия временно исполняет Денис Мешавкин, заместитель управляющего делами», — сообщила Котова.

Управление делами отвечает за материально-техническое обеспечение администрации. На работу в мэрию Виноградова пригласил бывший глава Евгений Тефтелев, они знакомы со времен работы в Магнитогорске.

Котова также озвучила отставку начальника управления информационных технологий Виталия Некрасова, еще одного выходца из Магнитогорска и протеже Тефтелева. Обязанности Некрасова будет временно исполнять начальник отдела технического обеспечения Алексей Якутчик.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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