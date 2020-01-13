Мэрию Челябинска покинет еще один соратник экс-главы Тефтелева, арестованного за взятки

В ближайшее время будет отправлен в отставку начальник управления делами администрации Челябинска Игорь Виноградов — еще один соратник экс-мэра Евгения Тефтелева. Об этом «URA.RU» сообщили источники в мэрии.
Структура Виноградова отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности городских чиновников. «Сам Виноградов — уроженец Магнитогорска. На работу в мэрию его пригласил бывший мэр Евгений Тефтелев (арестованный по обвинению во взяточничестве — прим.ред.), знакомый с ним по работе в Магнитке. Теперь начавшаяся в прошлом году кадровая чистка дошла и до Виноградова», — рассказал собеседник агентства.
Пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов на вопрос корреспондента «URA.RU» ограничился комментарием, что все кадровые решения являются прерогативой мэра Натальи Котовой и будут официально оглашены ей же.
В конце прошлой недели стало известно об отставке главы комитета градостроительства и архитектуры Сергея Репринцева и начальника управления информационных технологий Виталия Некрасова, также выходца из Магнитогорска и протеже Тефтелева. По данным «URA.RU», обязанности Некрасова будет временно исполнять начальник отдела технического обеспечения Алексей Якутчик.