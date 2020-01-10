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06 января 2020

Администрацию Челябинска покинет ставленник арестованного экс-мэра Тефтелева

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы главы города. Челябинск , котова наталья
После праздников мэр Наталья Котова продолжила «зачистку» в администрации ЧелябинскаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вслед за главой комитета градостроительства и архитектуры Сергеем Репринцевым мэрии Челябинска покинет еще один представитель «магнитогорской команды» — начальник управления информатизации Виталий Некрасов. Об этом сообщил «URA.RU» источник в мэрии.

«Об отставке Некрасова будет объявлено в понедельник», — рассказал собеседник. «Все кадровые решения в администрации принимаются главой города Натальей Котовой. Если они произойдут, то будут озвучены на следующей неделе», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Управление информатизации отвечает за компьютерное обеспечение деятельности мэрии и городских многофункциональных центров (МФЦ), закупки техники и техподдержку.

Некрасов приехал в Челябинск из Магнитогорска вслед за экс-мэром Евгения Тефтелевым и по его приглашению. Его отец считается другом арестованного в декабре 2019 года бывшего градоначальника.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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