Администрацию Челябинска покинет ставленник арестованного экс-мэра Тефтелева

Вслед за главой комитета градостроительства и архитектуры Сергеем Репринцевым мэрии Челябинска покинет еще один представитель «магнитогорской команды» — начальник управления информатизации Виталий Некрасов. Об этом сообщил «URA.RU» источник в мэрии.
«Об отставке Некрасова будет объявлено в понедельник», — рассказал собеседник. «Все кадровые решения в администрации принимаются главой города Натальей Котовой. Если они произойдут, то будут озвучены на следующей неделе», — заявил «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.
Управление информатизации отвечает за компьютерное обеспечение деятельности мэрии и городских многофункциональных центров (МФЦ), закупки техники и техподдержку.
Некрасов приехал в Челябинск из Магнитогорска вслед за экс-мэром Евгения Тефтелевым и по его приглашению. Его отец считается другом арестованного в декабре 2019 года бывшего градоначальника.