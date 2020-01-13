Инвестиционное агентство Зауралья покинул руководитель из Тюмени

Александр Бобров (слева) в начале 2019 года сменил на посту гендиректора инвестиционного агентства Светлану Афанасьеву Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор инвестиционного агентства Курганской области Александр Бобров ушел с поста. Поводом для отставки стали личные причины. Информацию об этом «URA.RU» рассказали в инвестагентстве.

«Александр Бобров теперь у нас не работает. Функции руководителя выполняет Анна Агафонова», — ответила по телефону оператор агентства.

По данным инсайдеров, Бобров вернулся в Тюмень, где он работал до назначения в Курган. В должности гендиректора он пробыл ровно год. Ранее «URA.RU» писало, что в Тюмени Бобров был сотрудником департамента инвестиционной политики. А до этого работал в курганской налоговой службе. Получить оперативные комментарии у Боброва не удалось. На звонок «URA.RU» он не ответил.

Анна Агафонова, назначенная на пост руководителя инвестиционного агентства, работала заместителем директора департамента промышленности и транспорта региона.

Ранее курганское правительство покинула заведующая отделом развития туризма в департаменте экономического развития Марина Щербакова, также прибывшая из Тюмени. Одной из серьезных кадровых потерь зауральцы называют отъезд бывшего первого заместителя губернатора Курганской области Андрея Саносяна. С главой региона Вадимом Шумковым они работали в правительстве Тюменской области. Сейчас Андрей Саносян занял пост советника нижегородского губернатора Глеба Никитина, а также возглавил научно-образовательный центр (НОЦ) «Техноплатформа-2035».