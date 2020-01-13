В Челябинске назначили нового ответственного за пожарную безопасность города

Андрея Окорокова представили мэрии
Новым начальником отдела пожарного надзора по Челябинску — структуры, входящей в ГУ МЧС по региону — назначен подполковник Андрей Окороков. 13 января его представили на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент «URA.RU».
«Ваша структура очень важная. Надеемся на конструктивное сотрудничество», — заявила мэр Челябинска Наталья Котова новому управленцу.
Окороков работает в пожарной охране более 13 лет, начинал службу в Сатке. Имеет несколько высших образований, включая юридическое.