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09 января 2020

В Челябинске назначили нового ответственного за пожарную безопасность города

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аппаратное. Челябинск
Андрея Окорокова представили мэрииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым начальником отдела пожарного надзора по Челябинску — структуры, входящей в ГУ МЧС по региону — назначен подполковник Андрей Окороков. 13 января его представили на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент «URA.RU».

«Ваша структура очень важная. Надеемся на конструктивное сотрудничество», — заявила мэр Челябинска Наталья Котова новому управленцу.

Окороков работает в пожарной охране более 13 лет, начинал службу в Сатке. Имеет несколько высших образований, включая юридическое.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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