До ремонта туалет поселковой школы представлял из себя дырки в полу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр города Миасса (Челябинская область) Григорий Тонких продемонстрировал в Instagram отремонтированный школьный туалет в поселке Северные печи. Подписчики сопроводили публикацию возмущенными комментариями.

Как пояснил сам глава, решение о реконструкции туалетов было принято после схода жителей, проведенного в конце 2019 года. «После мероприятия прошел по школе номер 23, где проходила встреча. Во время осмотра обратил внимание на состояние школьного туалета, — написал Тонких в своем аккаунте. — Средства были изысканы, и на сегодня в туалете установлены четыре новых унитаза. … Дети будут приятно удивлены изменениям».

Пользователи, судя по комментариям, тоже были удивлены. «И этим хвастаются! Унитазы за 1000 рублей без перегородок и бумаги. Что у вас в голове?» — пишет pod_mostom. «А где фото, на котором глава и начальник тестируют объект?» — интересуется iris__massage. «21 век техногенности. Зрителю показывают дырки, замещенные унитазами», — замечает rektif. «Встали с колен?» — саркастично спрашивает amyrchelokov.

«Главное, что оценили родители почти ста учеников, которые занимаются в этой школе. Я считаю, показывать надо не только парадные мероприятия, но и реальные дела. Сейчас мы наводим порядок в сельских школах, включая туалеты, — заявил „URA.RU“ мэр Миасса. — И в Северных печах, и в Черновском — где дети ходили в туалет на улице, за 50 метров от школы. Прежний глава города, а ныне депутат, за пять лет не сделал. Бывший замглавы города по соцвопросам, в чьем ведении была тема, не сделал. Мы работаем с тем, что получили в наследство».