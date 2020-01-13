Британские офшоры рассекретят данные о счетах россиян

Иностранные офшоры будут передавать данные о счетах в Федеральную налоговую службу России. Британские острова Джерси, Мэн и Гернси с 2020 года будут предоставлять информацию об активах и счетах граждан РФ в своих юрисдикциях.
«Низконалоговые юрисдикции — острова Мэн, Гернси и Джерси — в 2020 году планируют сообщить России о счетах и активах россиян в этих офшорах», — сообщает РБК. В 2019 году подобные сведения России не передавались.
С 1 января 2020 года вступили в силу новые правила, согласно которым для россиян были отменены все ограничения на пользование иностранными счетами при условии, что банковский счет был открыт на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которые обмениваются информацией с Россией. Передача данных сыграет важную роль в противодействии уходу от уплаты налогов, отмывания средств и ослабления валютного контроля.
Ранее британские острова Джерси, Гернси и Мэн вместе со всей Британией были исключены Россией из списка стран-участниц автоматического обмена информацией. Такое решение было принято, так как Лондон отказался от обмена данными в 2019 году. Россия участвует в глобальном автообмене по единому стандарту CRS с сентября 2018 года. Всего с Россией автоматически обмениваются информацией 77 стран и 12 территорий.