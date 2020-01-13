В зауральском районе, где мэр ушел в отставку через день после выборов, ищут нового главу

Ансара Ахметжанова называют главным претендентом на пост главы района Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сафакулевского района Курганской области состоится 15 января. На должность претендуют четыре человека.

По данным пресс-службы губернатора Зауралья, документы на участие в конкурсе подали первый замглавы Ансар Ахметжанов, пенсионерка Анфиса Галимова и временно безработные Гайнитдин Субханкулов и Анна-Луиза Баена. Субханкулов, по данным инсайдеров, ранее работал главой Субботинского сельсовета Сафакулевского района. Основным кандидатом источники «URA.RU» считают Ахметжанова.

«Я принял решение не участвовать в конкурсе по состоянию здоровья», — рассказал «URA.RU» действующий глава района Рашит Хайрнасов. По словам инсайдеров, документы на участие в конкурсе подавал и бывший сотрудник регионального департамента строительства Борис Чепурной, который ранее также работал в администрации Сафакулевского района. 13 января он неожиданно снял свою кандидатуру. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе правительства.

Полномочия Хайрнасова истекли в конце 2019 года. 9 декабря новым руководителем депутаты избрали главу Сафакулевского сельсовета Радмила Вафина, однако уже 10 декабря он решил отказаться от этой должности. Руководство области лоббировало другого кандидата — управляющего делами администрации Сафакулевского района Фаиза Нурмухаметова, но депутаты проголосовали не так, как ожидалось. В этот раз ни Вафин, ни Нурмухаметов не претендуют на руководство районом.