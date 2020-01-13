Телеком-аналитик: мобильная связь в России подорожает в два раза

В ближайшие годы средняя цена тарифа для пользователей смарфтонов достигнет 1000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мобильная связь в ближайшие годы подорожает в два раза. Операторы будут повышать цены плавно, но появятся новые платные опции, рассказал «URA.RU» аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.

Операторам нужны дополнительные средства для выполнения законодательных инициатив, таких как «закон Яровой», пояснил эксперт. Он добавил, что для этого компаниям нужно увеличивать выручку, поэтому подорожание будет как явным, так и скрытым. «Учитывая, что в России мобильная связь одна из самых дешевых в мире, это [подорожание] вполне естественно. Цены будут расти раза в два, как минимум, до уровня Восточной Европы», — пояснил Шатилин.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о тарифах, которые используют владельцы смартфонов. «В ближайшем будущем средний тариф будет около 1000 рублей в месяц, сейчас где-то 500 рублей», — добавил он.

Аналитик отметил, что операторы не будут резко поднимать цены. По его оценке, в 2020 году подорожание составит до 20%. При этом стоимость самого тарифа может вырасти только на 10%, остальную выручку операторы получат с помощью дополнительных платных опций, рассказал Шатилин. «Скрытое [подорожание] тоже никуда не уйдет, оно сохранится. Возможно, придумают новые хитрые способы, какие-нибудь новые платные опции», — заключил эксперт.

Ранее некоторые операторы мобильной связи заявили, что уже с 13 января начнут повышать цены на услуги. Они объясняют подорожание затратами на исполнение требований законодательства, напоминает «Национальная служба новостей». Цены на мобильную связь начали расти еще в 2019 году, пишет «Ридус».