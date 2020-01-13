В Челябинске мошенники наладили бизнес на имени нового мэра

Мошенники пытаются заработать на имени мэра Натальи Котовой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске неизвестные обзванивают муниципальные учреждения и бизнесменов, предлагая от имени главы города Натальи Котовой перечислить деньги «на благотворительность». Об этом сообщили «URA.RU» в мэрии города.

«В частности, некий господин Павлов 13 января предложил руководителю городской больницы отправить средства в „благотворительный фонд“. Звонки поступают и другим руководителям муниципальных организаций», — рассказал «URA.RU» пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов. Все подобные предложения, по его словам, исходят от мошенников.

Несколько лет назад в Челябинске мошенники заказывали корпоративы и деликатесы от имени работников прокуратуры. В итоге в надзорное ведомство потянулись бизнесмены с пивом, коньяком, пиццей и даже цветами. Самые неудачливые «откупались» деньгами, перечисляя их на указанные мошенниками счета.

Весной 2019 года жертвами пранкеров стали главы муниципалитетов. Неизвестный, общаясь с ними голосом вице-губернатора Руслана Гаттарова, организовал за счет местных органов власти банкеты и бронирование гостиничных номеров для несуществующих московских чиновников.