Курганский губернатор сможет самостоятельно менять состав правительства

Губернатор Курганской области может получить полномочия единолично определять состав регионального правительства, без участия облдумы. Соответствующий законопроект внесен главой Зауралья Вадимом Шумковым в областную думу.
«Численный и персональный состав правительства Курганской области устанавливается губернатором Курганской области», — говорится в проекте закона, опубликованном на официальном сайте облдумы. При этом в состав правительства смогут входить губернатор, вице-губернатор, заместители губернатора и иные лица, замещающие государственные должности Курганской области.
«Проектом закона уточняется порядок формирования правительства Курганской области. Внесение указанных изменений позволит губернатору Курганской области оперативно формировать правительство в связи со структурными и организационно-штатными изменениями», — отмечается в пояснительной записке к документу.
«Это позволит губернатору быть более независимым от заксобрания, усилить управляемость», — считает социолог Сергей Ширяев. По его мнению, такие изменения могут быть вызваны сомнениями в результатах предстоящих выборов в облдуму.
Пока состав правительства определяется уставом Курганской области. Внести в него изменения может только областная дума. С октября 2018 года, когда Шумкова назначили главой Зауралья, конфигурация правительства поменялась уже несколько раз. В последний раз это произошло в конце сентября — тогда для изменения структуры правительства пришлось созывать облдуму на внеочередное заседание.