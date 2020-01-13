Курганский губернатор сможет самостоятельно менять состав правительства

Вадиму Шумкову (в центре фото) не придется обращаться к депутатам, чтобы изменить структуру правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Губернатор Курганской области может получить полномочия единолично определять состав регионального правительства, без участия облдумы. Соответствующий законопроект внесен главой Зауралья Вадимом Шумковым в областную думу.

«Численный и персональный состав правительства Курганской области устанавливается губернатором Курганской области», — говорится в проекте закона, опубликованном на официальном сайте облдумы. При этом в состав правительства смогут входить губернатор, вице-губернатор, заместители губернатора и иные лица, замещающие государственные должности Курганской области.

«Проектом закона уточняется порядок формирования правительства Курганской области. Внесение указанных изменений позволит губернатору Курганской области оперативно формировать правительство в связи со структурными и организационно-штатными изменениями», — отмечается в пояснительной записке к документу.

«Это позволит губернатору быть более независимым от заксобрания, усилить управляемость», — считает социолог Сергей Ширяев. По его мнению, такие изменения могут быть вызваны сомнениями в результатах предстоящих выборов в облдуму.

Пока состав правительства определяется уставом Курганской области. Внести в него изменения может только областная дума. С октября 2018 года, когда Шумкова назначили главой Зауралья, конфигурация правительства поменялась уже несколько раз. В последний раз это произошло в конце сентября — тогда для изменения структуры правительства пришлось созывать облдуму на внеочередное заседание.