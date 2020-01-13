Тюменского пенсионера пришлось реанимировать во время просмотра фильма «Холоп»

С фильма «Холоп» пенсионера увезли на скорой Фото: Илья Московец © URA.RU

В тюменском кинотеатре «Синема-парк» во время просмотра фильма «Холоп» была зафиксирована клиническая смерть у 79-летнего пенсионера. Об этом «URA.RU» сообщили на тюменской станции скорой помощи.

«Пожилой мужчина сидел на первом ряду кинотеатра и внезапно потерял сознание. Когда скорая помощь через пять минут прибыла на место происшествия, она зафиксировала клиническую смерть», — сообщили в пресс-службе скорой помощи. Как пояснили представители медицинской организации, у мужчины отсутствовало дыхание и не определялся пульс на крупных сосудах. Тем не менее, сотрудники фельдшерской и врачебной бригад начали проводить реанимацию. Через 24 минуты сердце пенсионера начало биться, спустя полчаса пострадавшего доставили в ОКБ№2.

Фильм «Холоп» стал лидером российского проката в минувшие выходные. Сборы картины составили 2,4 млрд рублей, что позволило ему занять пятую строчку в рейтинге самых кассовых фильмов в России с 2004 года.