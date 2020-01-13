В Тюмени уволили гендиректора Антипинского НПЗ

Долги Антипинского НПЗ превышают 252 млрд рублей Фото: Эдуард Богданов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство Антипинского НПЗ

Генеральный директор Антипинского НПЗ (АНПЗ) Максим Андриасов уволен со своего поста. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 30 декабря 2019 года на заводе, который возглавлял Андриасов было введено конкурсное наблюдение.

«Увольнение Максима Андриасова связано с федеральным законодательством, поскольку после введения процедуры конкурсного производства директором предприятия становится конкурсный управляющий. Никаких претензий к Андриасову у руководства нет», — сообщил источник на предприятии. Получить оперативный комментарий от АНПЗ не удалось — там взяли время на подготовку ответа. Конкурсный управляющий Константин Сичевой на звонки журналистов не ответил.

Андриасов, представляющий Сбербанк — основного кредитора АНПЗ, возглавил предприятие в ноябре 2018 года. На этом посту он сменил Геннадия Лисовиченко, который стал фигурантом двух уголовных дел по подозрению в злоупотреблении полномочий и подлоге документов. По версии нового руководства завода, именно действия Лисовиченко привели к банкротству АНПЗ, долги которого превышают 252 млрд рублей.