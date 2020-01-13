The Times: принц Гарри и Меган Маркл отдохнули в доме русского миллиардера

Герцог и герцогиня встретили Рождество в доме Mille Fleurs Фото: социальные сети

Канадский особняк, где принц Гарри, его супруга Меган Маркл и их сын Арчи провели рождественские каникулы, может принадлежать российскому миллиардеру. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой со ссылкой на жителей соседних домов и бывшего коллеги агента по недвижимости, который в 2014 году занимался продажей собственности.

«Владельцем особняка является российский бизнесмен», — пишет издание. Речь идет о вилле Mille Fleurs, которая, по предположению собеседников газеты, принадлежит венчурному инвестору Юрию Мильнеру. По данным журналистов, миллиардер останавливался на вилле в течение нескольких нет. Компания Towner Bay Country Club, которая юридически владеет особняком, не раскрывает его фактического хозяина. При этом в 2020 году фирма должна будет это сделать по новому закону, принятому в провинции Британская Колумбия.

Юрий Мильнер — владелец компании DST Global, бывший совладелец и председатель совета директоров Mail.Ru Group. Его состояние Forbes оценивает в 3,6 млрд долларов.