Коммунисты назвали кандидатов на выборы в Заксобрание Челябинской области

Первой определилась с лидерами партийного списка КПРФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинское региональное отделение КПРФ определилось с первой тройкой кандидатов на выборах в Заксобрание области в 2020 году, сообщили «URA.RU» в организации. Ими станут действующие депутаты Заксобрания Константин Куркин, Михаил Махов и Игорь Егоров. Последний также возглавляет обком компартии.

«Решение было принято на пленуме обкома, в котором приняли участие коммунисты из 43 южноуральских отделений — в общей сложности 60 человек. Партии намерена в 2020 году максимально активно участвовать в выборах на всех уровнях, усиление партийных структур даёт коммунистам все шансы на успех в борьбе за власть в регионе», — заявили «URA.RU» в пресс-службе отделения КПРФ. Окончательные варианты списков кандидатов будут утверждены летом областной партийной конференцией.

Осенью 2020 года на Южном Урале состоятся выборы 60 депутатов областного парламента по принципу 50 на 50: половина по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Помимо общерегиональной кампании, пройдут выборы депутатов почти во всех муниципалитетах области.