Власти ХМАО объяснили, почему мигрантам запретили работать поварами

Запрет действует с 2015 года и ежегодно продлевается, иногда ужесточаясь Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подписанное губернатором Югры Натальей Комаровой постановление, запретившее мигрантам работать поварами, принято в интересах местных жителей. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте труда и занятости Югры. Ранее это решение вызвало скандал среди диаспор ХМАО.

«Цель ежегодного запрета — содействие трудоустройству местных граждан, сохранению баланса трудовых ресурсов в регионе, повышению уровня благосостояния граждан за счет улучшения условий труда и увеличения заработной платы», — добавили в дептруда в ответ на письменный запрос «URA.RU».

Ограничения для мигрантов действуют в ХМАО с 2015 года и сейчас содержат запрет на 10 видов деятельности. Например, кроме запрета на работу поварами, иностранцам запрещено трудится продавцами, водителями и официантами. «После введении запрета на 2019 год по предоставлению продуктов питания и напитков, снизилось число граждан (Российской Федерации — ред.), ищущих работу по [этим] специальностям. Все выпускники образовательных учреждений по профессиям повар, кондитер трудоустроены», — сообщили «URA.RU» в дептруда, добавив, что также в этих отраслях вырос уровень зарплат, а также то, что до принятия запрещающего документа, он прошел широкое общественное обсуждение.

Ранее «URA.RU» писало, что таджикская диаспора раскритиковала строгие запреты, предложив ужесточить проверки, но не лишать иностранцев права заниматься той или иной деятельностью.