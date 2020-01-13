Крупный город в ХМАО остался без связи с двумя столицами

Теперь пассажиры вынуждены искать другие рейсы или лететь из соседних городов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания Utair приостановила полеты по единственному прямому рейсу из Нижневартовска в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в администрации города.

«Из расписания аэропорта Нижневартовска исчез рейс авиакомпании ЮТэйр в Санкт-Петербург», — написано на странице мэрии в социальной сети «ВКонтакте». Причиной закрытия стало то, что рейс не получил субсидию из федерального бюджета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. В феврале на очередной комиссии Росавиации Utair заново подаст заявку на возобновление маршрута, отмечает собеседник агентства.

Также отменен еще один прямой рейс авиакомпании Utair: Нижневартовск — Екатеринбург. Пока в авиакомпании никак не комментируют это изменение в расписании полетов. На момент публикации новости, «URA.RU» не получило ответ на журналистский запрос.

Рейс Нижневартовск — Санкт-Петербург появился в расписании в сентябре 2019 года и выполнялся раз в неделю. В настоящее время прямых рейсов из Нижневартовска в «культурную столицу» нет. Теперь добираться до Петербурга жителям югорского города придется через Москву.

Ранее «URA.RU» писало, что пассажиры Utair переплачивают за полеты по ХМАО. Так, один из клиентов авиакомпании обратил внимание, что полет из Нижневартовска в Тюмень обходится дешевле, чем из Нижневартовска в Ханты-Мансийск. А до этого агентство сообщало, что в 2020 году правительство ХМАО собирается в два раза увеличить количество межрегиональных авиарейсов из югорских городов.