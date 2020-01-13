Судьба уральского постпреда, попавшегося на браконьерстве, решится уже на этой неделе

Губернатор до сих пор не дал оценку информации о возможном участии своего представителя (на фото) в браконьерской охоте Фото: uralmsk.ru

Руководитель представительства губернатора Свердловской области в органах госвласти Российской Федерации Александр Овчаров, которого обнаружили рядом с местом убийства косули в Подмосковье, может получить аудиенцию у главы региона Евгения Куйвашева. Это аппаратный сигнал, от которого зависит карьера московского чиновника, утверждает источник агентства.

Евгений Куйвашев может принять Александра Овчарова во вторник или в среду. «Глава региона посетит представительство, в то же время встречи с руководителем в графике нет. Если губернатор не примет Овчарова, значит чиновника готовят к отставке», — утверждает собеседник агентства.

В представительстве не подтвердили и не опровергли эту информацию. «Вопросы, касающиеся обнародования графика губернатора Свердловской области, находятся вне компетенции Представительства», — заявила «URA.RU» заместитель постоянного представителя Наталья Ратиани.

Напомним, представитель свердловского губернатора в Москве Александр Овчаров и его знакомый Леонид Петухов были остановлены в Бронницком охотхозяйстве. Егеря утверждают, что Овчаров и Петухов стреляли в косулю, хотя охота на нее сейчас запрещена. В представительстве заявили, что задержание постпреда не проводилось, к административной ответственности он не привлекался.