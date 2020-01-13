В Тюмени после гибели мужчины в сгоревшем автомобиле возбуждено дело

Тело в сгоревшем автомобиле обнаружили спасатели Фото: СК по Тюменской области

По факту гибели мужчины в сгоревшем автомобиле «Форд Фокус» на Окружной дороге Тюмени возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в управлении Следственного комитета по Тюменской области.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным СК, мужчина погиб 13 января около 10 часов утра во время пожара в автомобиле. На данный момент причины произошедшего только устанавливаются. Следователи проводят осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, назначены даты проведения разнообразных экспертиз. Также следователи просят обратиться в СК свидетелей произошедшего.

Ранее «URA.RU» сообщало что на объездной дороге Тюмени в районе СНТ «Липовый остров» сгорел автомобиль. После завершения тушения спасатели обнаружили в сгоревшем автомобиле тело человека.