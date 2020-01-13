На задерживавших Голунова полицейских завели уголовное дело

По делу проходит несколько полицейских Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, задержавших журналиста Ивана Голунова. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Уголовное дело возбуждено по пункту „В“ части 3 статьи 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий“», — сообщил Голунов. При этом журналист отметил, что не понимает о каких тяжких последствиях идет речь. Он также добавил, что полицейские применяли против него насилие и спецсредства.

Голунова задержали 7 июня за якобы хранение наркотиков. Его адвокат утверждал, что запрещенные вещества журналисту подбросили. Дело получило широкий резонанс, и спустя несколько дней расследование было закрыто, передает «Национальная служба новостей».

После этого президент России Владимир Путин поручил правоохранительным органам с особым вниманием относиться к уголовным делам по статьям, связанным с оборотом наркотиков. По его указу также были уволены два генерала полиции, напоминает «Ридус». А в ходе пресс-конференции глава государства заявил о возбуждении пяти уголовных дел в отношении полицейских, подозреваемых в фабрикации дела против Голунова. В интервью «URA.RU» журналист рассказал, как будет действовать дальше в отношении своих обидчиков.