Поваленное дерево на Пионерской улице обнаружили местные жители
В Надыме (ЯНАО) чистившие тротуар от снега работники коммунальных служб снесли дерево. Фото, демонстрирующее результат работы коммунальщиков, опубликовали 13 января в социальных сетях местные жители.
«Чистка пешеходных тротуаров проходит путем сноса деревьев, — сообщается в одной из надымских групп „ВКонтакте“. — Вот что значит — посади дерево… и его снесут». Инцидент, судя по записи, произошел на улице Пионерской в районе магазина «Дельта».
В городской администрации корреспонденту «URA.RU» пообещали разобраться в случившемся.
Казусы при расчистке снега на Ямале происходят не первый раз. Ранее в Салехарде дорожные рабочие завалили проход к пешеходному переходу — чтобы пересечь проезжую часть, горожанам приходилось преодолевать снежную гору.