13 января 2020
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08 января 2020

Ямальские коммунальщики снесли дерево, расчищая тротуар. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Поваленное дерево на Пионерской улице обнаружили местные жителиФото: «ВКонтакте»

В Надыме (ЯНАО) чистившие тротуар от снега работники коммунальных служб снесли дерево. Фото, демонстрирующее результат работы коммунальщиков, опубликовали 13 января в социальных сетях местные жители.

«Чистка пешеходных тротуаров проходит путем сноса деревьев, — сообщается в одной из надымских групп „ВКонтакте“. — Вот что значит — посади дерево… и его снесут». Инцидент, судя по записи, произошел на улице Пионерской в районе магазина «Дельта».

В городской администрации корреспонденту «URA.RU» пообещали разобраться в случившемся.

Казусы при расчистке снега на Ямале происходят не первый раз. Ранее в Салехарде дорожные рабочие завалили проход к пешеходному переходу — чтобы пересечь проезжую часть, горожанам приходилось преодолевать снежную гору.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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