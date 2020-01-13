Депутат Госдумы заявил о подготовке теракта на Крымском мосту перед проездом Путина

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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
Теракт готовился СБУФото: Официальный сайт «Крымский мост»

Украинские спецслужбы готовили теракт, пытаясь помешать проезду президента России Владимира Путина по Крымскому мосту, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин в эфире программы Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1».

«[Была предпринята] попытка помешать проезду президента РФ — устроить теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал. И этим занимаются спецслужбы [Украины]», — рассказал Затулин.

Депутат также сообщил, что за прошлый год за подготовку террористических акций в Крыму было осуждено 79 человек. По его словам, все люди, занимавшиеся подготовкой терактов, сотрудничали с украинскими спецслужбами, передает агентство «Народные новости».

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