Депутат Госдумы заявил о подготовке теракта на Крымском мосту перед проездом Путина

Теракт готовился СБУ
Украинские спецслужбы готовили теракт, пытаясь помешать проезду президента России Владимира Путина по Крымскому мосту, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин в эфире программы Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1».
«[Была предпринята] попытка помешать проезду президента РФ — устроить теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал. И этим занимаются спецслужбы [Украины]», — рассказал Затулин.
Депутат также сообщил, что за прошлый год за подготовку террористических акций в Крыму было осуждено 79 человек. По его словам, все люди, занимавшиеся подготовкой терактов, сотрудничали с украинскими спецслужбами, передает агентство «Народные новости».