12 января 2020
10 января 2020
09 января 2020

Смертность в Кургане достигла рекордных показателей за шесть лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кладбище. Кетово, зима, кладбище
В Кургане выросла смертностьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Данные по смертности в Кургане по итогам прошлого года оказались самыми высокими за период с 2014 года. Об этом сообщается в докладе департамента экономического развития, предпринимательства и торговли города.

В прошлом году смертность в Кургане достигла показателя 4 623 человека, уточняется в документе. В 2014 году году в Кургане умерло 4 526 человек, к 2017 году этот показатель снизился до 4 296 человек. Рождаемость в столице Зауралья ниже смертности: по итогам прошлого года в городе родилось 3 153 человека. Это самый низкий показатель с 2014 года.

За первых девять месяцев прошлого года естественная убыль населения (разница между родившимися и умершими) в Зауралье составила 3 861 человек (6,2 промилле). Самая высокая смертность в УрФО наблюдалась в Курганской области — 15,6 случаев на 1 000 человек населения (промилле).

В таблице представлена демографическая ситуация в Кургане за шесть последних лет
Фрагмент инвестиционного паспорта Кургана

Расскажите о новости друзьям
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...