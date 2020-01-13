Смертность в Кургане достигла рекордных показателей за шесть лет

В Кургане выросла смертность Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Данные по смертности в Кургане по итогам прошлого года оказались самыми высокими за период с 2014 года. Об этом сообщается в докладе департамента экономического развития, предпринимательства и торговли города.

В прошлом году смертность в Кургане достигла показателя 4 623 человека, уточняется в документе. В 2014 году году в Кургане умерло 4 526 человек, к 2017 году этот показатель снизился до 4 296 человек. Рождаемость в столице Зауралья ниже смертности: по итогам прошлого года в городе родилось 3 153 человека. Это самый низкий показатель с 2014 года.

За первых девять месяцев прошлого года естественная убыль населения (разница между родившимися и умершими) в Зауралье составила 3 861 человек (6,2 промилле). Самая высокая смертность в УрФО наблюдалась в Курганской области — 15,6 случаев на 1 000 человек населения (промилле).