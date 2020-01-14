13 января 2020
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Вдова охранника курганской церкви, погибшего на работе, требует миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Александра Невского, храм александра невского
Конфликт со смертельным исходом произошел год назад в храме Александра НевскогоФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Ольга Злыднева, муж которой погиб в храме, защищая от неизвестного мужчины девочку, требует компенсацию морального вреда в миллион рублей. Об этом «URA.RU» рассказал представитель потерпевшей Алексей Зарецкий.

«Будем требовать компенсацию. Ответчиков будет двое — напавший на охранника и храм, работником которого являлся мужчина», — рассказал Зарецкий. Согласно исковому заявлению, моральный вред оценен в миллион рублей. Помимо этого, представитель потерпевшей намерен добиваться возбуждения уголовного дела.

Загадочная история в курганском храме произошла 22 февраля 2019 года. Нетрезвый 60-летний мужчина пришел в храм с девочкой. Прихожане выяснили, что он не был знакомым или родственником ребенка. Посетитель накинулся на преградившего ему дорогу охранника Дмитрия Злыднева и схватил за одежду в районе шеи. Их разнял служитель церкви, однако охранник умер на месте.

Изначально медики посчитали, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность. В исковом заявлении отмечается, что повторная экспертиза в июле 2019 года установила, что мужчина умер из-за сердечного приступа, спровоцированного борьбой. Несмотря на это, уголовное дело не возбуждено. «В любом другом городе возбудили бы по статье 109 — убийство по неосторожности», — предположил Зарецкий.

Один из источников агентства предположил, что историю пытались замять из-за того, что убийство в храме является большим скандалом. Получить оперативные комментарии в следственном управлении СК России по региону не удалось, «URA.RU» направило в ведомство письменный запрос. Еще один запрос направлен в пресс-службу Курганской епархии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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