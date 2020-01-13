12 января 2020
11 января 2020

Полиция обещает миллион за информацию об убийце женщины с ребенком на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина с дочерью были убиты, а квартира ограбленаФото: Владимир Андреев © URA.RU

ГУ МВД по Свердловской области обещает денежную награду за информацию, которая поможет задержать убийцу женщины с ребенком. За информацию обещан миллион рублей.

Убийство произошло в Нижнем Тагиле 20 октября 2018 года. В одной из квартир дома на Ленинградском проспекте, 87 были найдены тела 36-летней женщины и ее 12-летней дочери.

«К преступлению может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, среднего телосложения, лицо вытянутое, овальное, рост подозреваемого около 170 см. Мужчина был одет в тёмную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца», — сообщил «URA.RU» Валерий горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По данным Горелых, из квартиры убитых украдены ноутбук Lenovo G-580 в корпусе чёрного цвета и планшет Samsung SM-T210 в корпусе белого цвета, в розовом чехле. «Тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать вора и душегуба, гарантируется конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей, — добавил полковник Горелых. — Обращаться можно круглосуточно по телефону доверия 8(343) 358-71-61».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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