Полиция обещает миллион за информацию об убийце женщины с ребенком на Урале

Женщина с дочерью были убиты, а квартира ограблена Фото: Владимир Андреев © URA.RU

ГУ МВД по Свердловской области обещает денежную награду за информацию, которая поможет задержать убийцу женщины с ребенком. За информацию обещан миллион рублей.

Убийство произошло в Нижнем Тагиле 20 октября 2018 года. В одной из квартир дома на Ленинградском проспекте, 87 были найдены тела 36-летней женщины и ее 12-летней дочери.

«К преступлению может быть причастен мужчина славянской внешности, возрастом 30-35 лет, среднего телосложения, лицо вытянутое, овальное, рост подозреваемого около 170 см. Мужчина был одет в тёмную куртку, белую вязаную шапку. На руке у него имелась татуировка в виде восходящего солнца», — сообщил «URA.RU» Валерий горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

По данным Горелых, из квартиры убитых украдены ноутбук Lenovo G-580 в корпусе чёрного цвета и планшет Samsung SM-T210 в корпусе белого цвета, в розовом чехле. «Тому, кто предоставит информацию, которая поможет задержать вора и душегуба, гарантируется конфиденциальность и вознаграждение в размере одного миллиона рублей, — добавил полковник Горелых. — Обращаться можно круглосуточно по телефону доверия 8(343) 358-71-61».