Жители Березников рассказали о заброшенном морге Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городе Березники (Пермский край) жители ужаснулись заброшенному зданию морга. Об увиденном рассказала местная жительница Карина Соболева. Пермячка опубликовала фотографии в соцсетях, напомнив, что ранее из морга уже похитили мумию младенца. Сейчас здание уже не используется по назначению, но там по-прежнему хранятся опасные медицинские отходы, а попасть в него можно беспрепятственно.

«На полу разбросаны журналы учета невостребованных трупов, бланки свидетельства о смерти, эпидемиологические опасные отходы класса „Б“, „черепные коробки“ в пакетах. Тут же уцелевшая коллекция экспонатов патологического музея. Видно, что в одном из помещений проживают лица без постоянного места жительства. Почему это никто не контролирует? Почему санитарные правила и нормы СанПиНа не соблюдаются и никому до этого нет дела?», — задалась вопросом жительница Березников.

В пресс-службе больницы им Вагнера, на балансе которого находится здание, «URA.RU» пояснили, что в корпусе ранее размещались патологоанатомическое отделение и бюро судебно-медицинской экспертизы. Затем здесь обустроили патологоанатомический музей. Однако здание обветшало и музей переехал в другое помещение, но часть вещей, служившая «наглядным пособием для студентов медучилища», осталась в здании.

«В здании остались частично мебель, вещи, принадлежавшие отделению патанатомии, которые не были ими вывезены в полном объеме. С 2018 года отделение принадлежит другому юридическому лицу, так как функции были переданы единой патологоанатомической службе», — указали в пресс-службе больницы. Там уточнили, что здание находится под присмотром сторожей, но в него «периодически незаконно проникают посторонние».

Экспонаты бывшего музея, служили наглядным пособием для студентов-медиков Фото: «ЧП Березники», Вконтакте

Фрагменты черепных коробок, обнаруженные в заброшенном здании бывшего морга Фото: «ЧП Березники», Вконтакте