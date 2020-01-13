Экс-руководство Антипинского НПЗ уличили в махинациях с налогами

Нарушения обнаружили в документах, поданных еще при первым директоре АНПЗ Геннадии Лисовиченко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская городская инспекция ФНС №3 обнаружила финансовые нарушения в налоговой отчетности ключевого предприятия региона Антипинского НПЗ, который сейчас находится в процедуре банкротства. Компания не доплатила государству 235 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Новое руководство предприятия попыталось оспорить решение ФНС в Арбитражном суде Тюменской области, однако проиграло дело.

«Налоговым органом установлено неправомерное применение АО „АНПЗ“ льготы [по налогу на имущество организаций за 2016 год], что повлекло за собой занижение обществом суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, на 234,9 млн рублей», — сообщается в материалах решения. Налоговики во время камеральной проверки в феврале 2019 года обнаружили, что часть имущества завода провели по льготе, условиям которой она не соответствовала. При этом налоговая декларация была предоставлена в соответствующие органы 19 октября 2018 года — за месяц до официального увольнения прежнего директора АНПЗ Геннадия Лисовиченко.

После проверки сотрудники ИФНС привлекли руководство завода к ответственности за совершение налогового нарушения. Антипинский НПЗ обязали выплатить 266 млн рублей, в сумму вошли недополученные налоги, пени в размере 30 млн рублей и штраф в 1,5 млн рублей. На АНПЗ агентству ситуацию не прокомментировали.

Ранее «URA.RU» сообщало, что экс-руководитель АНПЗ Геннадий Лисовиченко стал фигурантом двух уголовных дел по подозрению в злоупотреблении полномочиями и подлоге документов. На данный момент он скрывается от следствия за границей. На заводе 30 декабря была введена процедура конкурсного производства, а 13 января был уволен его директор Максим Андриасов. Долг АНПЗ превышает 252 млрд рублей.