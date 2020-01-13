Медведев дал мрачный прогноз на 2020 год, процитировав Чехова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание новогодних праздников цитатой из Антона Чехова, который призывал не радоваться «такой чепухе, как Новый год». Фразу из классика глава кабмина привел на вручении журналистам правительственных наград за 2019 год.
«Радоваться такой чепухе, как Новый год, по моему мнению, нелепо и недостойно человеческого разума», — приводит РИА «Новости» слова премьера. Продолжая цитату, Медведев отметил, что «Новый год такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже». Глава правительства добавил, что «чем новее год, тем ближе к смерти». Награждая лауреатов премии, Медведев пожелал журналистам веселого Старого нового года и попросил не забывать, что именно о таких праздниках говорили классики.
Церемония прошла в День российской печати, который совпадает с празднованием Нового года по старому стилю.