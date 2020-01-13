Кремль показал архивное видео с танцами Путина и Джорджа Буша

Видео было снято во время последней встречи Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего
На сайте Кремля появилось архивное видео, на котором президент России Владимир Путин танцует с бывшим американским лидером Джорджем Бушем-младшим. Видео опубликовано в рамках проекта «Путин. 20 лет».
Видео снято в ходе последней встречи Путина и Буша в качестве президентов. На видео главы государств присоединились к танцам хора кубанских казаков, выступавших во время визита Буша в Сочи. Встреча прошла 5-го и 6 апреля 2008 года, сайт Кремля назвал ее «прощальным визитом».
Проект «Путин. 20 лет» был обнародован в декабре 2019 года. Он содержит архивные фотографии и видео, снятые с того времени, когда Путин впервые стал президентом России.
Путин водит хоровод, Буш-младший танцует отдельно pic.twitter.com/7kwhNaVDKA— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 13, 2020