13 января 2020

Кремль показал архивное видео с танцами Путина и Джорджа Буша

© Служба новостей «URA.RU»
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Видео было снято во время последней встречи Владимира Путина и Джорджа Буша-младшегоФото: kremlin.ru

На сайте Кремля появилось архивное видео, на котором президент России Владимир Путин танцует с бывшим американским лидером Джорджем Бушем-младшим. Видео опубликовано в рамках проекта «Путин. 20 лет».

Видео снято в ходе последней встречи Путина и Буша в качестве президентов. На видео главы государств присоединились к танцам хора кубанских казаков, выступавших во время визита Буша в Сочи. Встреча прошла 5-го и 6 апреля 2008 года, сайт Кремля назвал ее «прощальным визитом».

Проект «Путин. 20 лет» был обнародован в декабре 2019 года. Он содержит архивные фотографии и видео, снятые с того времени, когда Путин впервые стал президентом России.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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