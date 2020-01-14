В постановление о капремонте в Екатеринбурге попало 280 зданий
В Екатеринбурге дом под снос, на месте которого власти города планируют построить новую филармонию, попал в список на капремонт. Об этом говорит постановление, размещенное на официальном портале Екатеринбурга.
«Документом утвержден перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году», — говорится на сайте Екатеринбурга. Уточняется, что документ подписал глава города Александр Высокинский.
В список домов на капитальный ремонт попало 280 зданий. Среди них (на 101-й позиции) указан дом № 40 на улице Карла Либкнехта, который должен быть снесен ради строительства нового концертного зала Свердловской филармонии.
Скриншот официального портала Екатеринбурга