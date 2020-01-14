13 января 2020
12 января 2020

На Урале решили отремонтировать дом, который будут сносить. СКРИН

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос последнего в этом году балка. Сургут, ковш экскаватора, снос балка
В постановление о капремонте в Екатеринбурге попало 280 зданийФото: Алексей Андронов © URA.RU

В Екатеринбурге дом под снос, на месте которого власти города планируют построить новую филармонию, попал в список на капремонт. Об этом говорит постановление, размещенное на официальном портале Екатеринбурга.

«Документом утвержден перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году», — говорится на сайте Екатеринбурга. Уточняется, что документ подписал глава города Александр Высокинский.

В список домов на капитальный ремонт попало 280 зданий. Среди них (на 101-й позиции) указан дом № 40 на улице Карла Либкнехта, который должен быть снесен ради строительства нового концертного зала Свердловской филармонии.

Скриншот официального портала Екатеринбурга

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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