В «Единой России» оценили идею о налогах для домохозяек

В «Единой России» не поддерживают своего депутата Сергея Вострецова, который предложил обязать домохозяек платить налоги. Об этом заявил первый зампред партии Андрей Исаев.
«Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает», — цитирует Исаева РИА «Новости». Политик предположил, что идея останется «на уровне размышлений».
Представитель «Единой России» также отметил, что в партии аккуратно подходят к введению дополнительных налогов, а не принимают решения наобум. Исаев подчеркнул, что все новые платежи являются «серьезной и даже болезненной темой».
Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги. Парламентарий считает, что они не относятся ни к одной социальной категории.