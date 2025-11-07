112: сын директор Кизлярского ЭМЗ пострадал при в крушении вертолета
Во время крушения вертолета погибли четыре человека, еще трое погибли
Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан / https://t.me/mchsdagestan
При крушении частного вертолета в республике Дагестан мог пострадать сын директора завода «Концерн КЭМЗ» Ибрагима Ахматова, Ахмат. Об этом пишет telegram-канад 112.
«31-летний исполнительный директор предприятия Ахмат Ахматов летел вместе с рабочими на базу отдыха „Терек“. Сейчас он находится в больнице», — пишет канал. Якобы мужчина получил 35% ожогов тела.
В районе населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района Республики Дагестан произошло крушение вертолета Ка-226. Машина принадлежала концерну «Кизлярский электромеханический завод». В результате крушения вертолета пострадали 7 человек, из них 4 человека погибли. Росавиация классифицировала крушение вертолета как катастрофу. Все что известно и произошедшем — в отдельном сюжете URA.RU.
