Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

112: сын директор Кизлярского ЭМЗ пострадал при в крушении вертолета

112: сын директор Кизлярского ЭМЗ пострадал при крушении вертолета
07 ноября 2025 в 20:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Во время крушения вертолета погибли четыре человека, еще трое погибли

Во время крушения вертолета погибли четыре человека, еще трое погибли

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Дагестан / https://t.me/mchsdagestan

При крушении частного вертолета в республике Дагестан мог пострадать сын директора завода «Концерн КЭМЗ» Ибрагима Ахматова, Ахмат. Об этом пишет telegram-канад 112.

«31-летний исполнительный директор предприятия Ахмат Ахматов летел вместе с рабочими на базу отдыха „Терек“. Сейчас он находится в больнице», — пишет канал. Якобы мужчина получил 35% ожогов тела.

В районе населенного пункта Ачи-Су Карабудахкентского района Республики Дагестан произошло крушение вертолета Ка-226. Машина принадлежала концерну «Кизлярский электромеханический завод». В результате крушения вертолета пострадали 7 человек, из них 4 человека погибли. Росавиация классифицировала крушение вертолета как катастрофу. Все что известно и произошедшем — в отдельном сюжете URA.RU.

Материал из сюжета:

Частный вертолет упал в Дагестане

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал