В Германии готовят резервистов к боевым действиям
Стратегию для создания резерва должны представить министру весной 2026-го
В Германии Минобороны разработает стратегию формирования боеспособного резерва бундесвера, что позволит создать резерв армии. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус на ежегодной конференции в Берлине.
«До Пасхи 2026 года (выпадает в ФРГ на 5 апреля — прим URA.RU) представить стратегию для создания резерва», — цитирует РИА Новости министра. По его словам, стратегия должна быть четко сформулирована, должна содержать амбициозный план действий. Он подчеркнул, что без создания «боеспособного резерва» обороноспособность Германии остается под вопросом. Также министр поручил разработать закон об усилении резерва бундесвера.
Ранее Минобороны ФРГ одобрило контракты на поставку дронов-камикадзе для Бундесвера на сумму около 900 миллионов евро, чтобы оснастить 45-ю бронетанковую бригаду, развертываемую в Литве. Полная боеготовность этого контингента ожидается к 2027 году.
