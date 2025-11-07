Премьер Швеции требует долгосрочной изоляции России

«Швеция не наивна в отношении намерений России» и привержена мерам, которые помогают союзникам. Он добавил, что Европа должна подготовиться к долгосрочной изоляции России», — цитирует издание политика. Кроме того, как утверждает издание, вместе с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом они призвали страны ЕС принять 20 пакет санкций против России.

Ранее британские СМИ сообщили, что снятие санкций с России после урегулирования конфликта на Украине будет выгодно для стран Запада. В октябре ЕС принял очередной, 19-й пакет санкций против России. Новые ограничения пытаются затронуть экономику и оборону РФ, а также отдельных людей. При этом часть санкций введена против зарубежных компаний, например, в Китае, Индии и Таиланде, которые европейская сторона обвиняет в сотрудничестве с Москвой.