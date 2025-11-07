По словам Аллаудинова, российские военные одержали победу в любом случае Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Запорожской области подразделения группировки «Восток» успешно продвинулись вглубь оборонительных позиций противника и завершили операцию по освобождению Успеновки. Согласно информации, опубликованной в telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации, в ходе боевых действий были нанесены значительные потери живой силе и технике вооруженных формирований противника. В частности, подверглись поражению подразделения двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны. Что происходит в зоне СВО на сегодняшний день — в сбойке URA.RU.

Россия одержала победу в СВО

Генерал-лейтенант российской армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о победе России в специальной военной операции на Украине. Информация об этом опубликована в telegram-канале «Россия — страна героев!».

В своем заявлении военачальник подчеркнул, что ответ на вопрос о победе в СВО однозначен — Россия одержала победу. Вместе с тем Апти Алаудинов отметил, что для сохранения достигнутых результатов потребуется провести значительную работу, в частности — закрепить успех на юридическом уровне.

В Курской области дроном ВСУ ранен подросток

Украинские военные атаковали машину в Курской области. В результате этого был ранен подросток. Происшествие произошло в селе Октябрьское Рыльского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«У мальчика акубаротравма и мелкие осколочные ранения», — сообщил Хинштейн в Telegram. Раненого мальчика отвезли в больницу. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Ветеран СВО без ног установил новый мировой рекорд

Ветеран СВО, атлет силового экстрима Евгений Иванов, оставшийся без нижних конечностей, отбуксировал 50-тонную яхту на 6,4 метров. Тем самым он установил рекорд мира. Атлету без обеих ног удалось сделать это за 1 минуту 25 секунд, буксировал тяжелую яхту он одними руками. Без ног ветеран остался в апреле 2025-го из-за атаки украинского БПЛА.

ВС РФ взяли Успеновку

В Запорожской области российские войска успешно освободили Успеновку — крупнейший укрепленный узел обороны ВСУ на левобережье реки Янчур. Достичь этого удалось благодаря активному продвижению вглубь оборонительных позиций противника. Об успехе военных действий проинформировало Министерство обороны.

ВС РФ поделились хорошими новостями о боях за Купянск

В восточной части Купянска российские военные освободили семь зданий и завершили зачистку территории комбикормового завода. Об этом сообщил командир 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, его слова передает ТАСС.