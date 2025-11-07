Shot: Сырский регулярно связывается с живущими в России родственниками

Отца Сырского, Станислава, выписали из клиники в Подмосковье. Ранее у него обнаружили новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. О том, что Сырский-старший попал в больницу сообщил брат украинского командующего Олег Сырский. В беседе журналистами он попросил не беспокоить их семью. В соцсетях также сообщали, что Александр Сырский взял средства из военного бюджета Украины для оплаты лечения своего больного отца в российских клиниках.