Shot: Сырский регулярно связывается с живущими в России родственниками
С родственниками Сырский созванивается, чтобы узнать о состоянии здоровья отца
Фото: Илья Московец © URA.RU
Главком ВСУ Александр Сырский регулярно связывается с родственниками, которые живут в России. Об этом сообщили в соцсетях.
Как пишет telegram-канал SHOT, Сырский ежедневно контактирует с родителями, чтобы узнать состояние пережившего операцию 86-летнего отца. Якобы связывается главком ВСУ с родственниками по утрам.
Отца Сырского, Станислава, выписали из клиники в Подмосковье. Ранее у него обнаружили новообразование в головном мозге и болезнь Паркинсона. О том, что Сырский-старший попал в больницу сообщил брат украинского командующего Олег Сырский. В беседе журналистами он попросил не беспокоить их семью. В соцсетях также сообщали, что Александр Сырский взял средства из военного бюджета Украины для оплаты лечения своего больного отца в российских клиниках.
