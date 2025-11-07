Парламент Болгарии дал добро на захват активов «Лукойла» в стране
Поправки подразумевают введение госта особого торгового управлявшего на заводе «Лукойл нефтохим Бургас»
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Депутаты болгарского парламента приняли поправки к закону об административном регулировании деятельности, связанной с нефтепродуктами, введя внешнее управление над находящимися в республике активами компании «Лукойл». Об этом сообщили журналисты.
«Одобренный правящим большинством законопроект предусматривает введение на нефтеперерабатывающем заводе „Лукойл нефтохим Бургас“ поста особого торгового управляющего», — пишет ТАСС. Отмечается, что с момента вступления этого законопроекта в силу, нынешнее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала лишаются права принимать решения. Якобы парламентарии утверждали, что текст закона согласован с администрацией США. Кроме того, парламент в первом чтении одобрил поправки в закон, предусматривающие расширение полномочий специального государственного управляющего компанией «Лукойл Болгария».
Ранее президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект о продаже активов компании «Лукойл». Основные возражения президента связаны с положениями закона, предусматривающими обязательный контроль Государственного агентства национальной безопасности за сделками с активами российской компании.
В октябре Минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Он дал месяц на прекращение торговли для тех стран, которые еще были связаны с нефтью из России. Американские власти объявили, что причина этого — слишком слабый прогресс по мирному урегулированию конфликта на Украине. Подробнее о новых санкциях США против РФ, очередной смене риторики Трампа, а также истории «Лукойла» и «Роснефти» в Штатах — в материале URA.RU.
