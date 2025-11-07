Расчлененка и подготовка к вечеринке: в чем признались подозреваемые в убийстве криптомошенника Романа Новак

Стали известны подробности об исчезновении семейной пары в ОАЭ Фото: Илья Московец © URA.RU

Обвиняемых в убийстве супружеской криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ отправили под стражу до 28 декабря. По предварительной информации, убийство произошло из-за денег. Заказчика убийства пока не нашли. Вся информация о подозреваемых в убийстве пары и новые детали про Романа Новака — в материале URA.RU.

Информация о задержанных

Бывший опер Юрий Шахт не причастен к убийству

Бывшего оперуполномоченного УМВД по Выборгскому району — 53-летнего Константина Ш. — арестовали и доставили в Октябрьский районный суд. Его обвинии в убийстве семейной пары. Однако позже ФСИН опровергла сообщения о причастности экс-сотрудника к убийству в ОАЭ. «Распространяемая в СМИ информация о причастности якобы бывшего сотрудника пенитенциарного ведомства к убийству двух граждан в ОАЭ не соответствует действительности. Указанный в публикациях фигурант никогда не работал в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ», — говорится в сообщении.

Двое подозреваемых могли принимать участие в СВО

Юрий Шарыпов, 46-летний мужчина, родившийся в Ленинграде, является вторым подозреваемым. Согласно общедоступной информации, в прошлом он предпринимал попытки заняться предпринимательской деятельностью, однако они не увенчались успехом. По версии следствия, Шарыпов причастен к убийствам и утилизации тел. Его пребывание в ОАЭ датируется периодом с 30 сентября по 4 октября.

Продолжение после рекламы

Третий фигурант дела — 45-летний житель Москвы Владимир Далекин, который находился в ОАЭ с 1 по 4 октября. Издание «Фонтанка» сообщило, что и Шарыпов, и Далекин принимали участие в специальной военной операции, однако были отстранены от службы по медицинским показаниям. Официальных данных по поводу этого в открытых источниках нет. О остальных причастных к убийству «друга Дурова» информации пока нет.

В чем признались подозреваемые в убийстве

Четверо из подозреваемых в убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в ОАЭ, рассказали, что готовили вечеринку. Они пояснили, что незаконным способом получили деньги и планировали на них улететь в Эмираты и организовать частную вечеринку. Ни о каком готовящемся убийстве они якобы не знали, пишет «Фонтанка».

Пару Новак могли расчленить

Семейную пару Новаковых, которую зверски убили в ОАЭ, могли расчленить. Об этом сообщают журналисты «Фонтанки».

По данным источников, преступники нацелились на криптокошелек Романа Новака, который, по имеющимся сведениям, содержал миллиарды долларов. Дата происшествия и дополнительные детали пока не раскрываются.

Новая информация про Романа Новак

«Друг Дурова» предположительно был осужден за мошенничество

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Московский районный суд в ноябре 2020 года признал местного жителя Романа Новака виновным в совершении двух эпизодов мошенничества в особо крупном размере. В результате суд приговорил его к шести годам лишения свободы. Суд тогда также взыскал с Новака около 7,3 миллиона рублей в пользу потерпевших.

В рамках одного из эпизодов Новак обманул совладельца и инвестора программного обеспечения Transcrypt, предназначенного для обмена криптовалютой (денежными суррогатами). Согласно информации, предоставленной судебной пресс-службой, в период с 1 ноября 2017 года по 13 июня 2018 года он присвоил около 4 миллионов рублей, маскируя действия под выплаты зарплаты разработчикам ПО.

В ноябре 2016 года произошел инцидент, связанный с хищением денежных средств у одного из совладельцев и инвесторов проекта «Спорт в народ». Согласно информации, предоставленной пресс-службой судов, Новак получил от инвестора 100 тысяч долларов (что по курсу того времени составляло примерно 6,3 миллиона рублей), но внес в бюджет проекта лишь 3 миллиона рублей, а оставшуюся сумму обратил в свою пользу.

Что случилось в ОАЭ

В октябре в Объединенных Арабских Эмиратах случилось исчезновение Новака и его супруги. По предварительным данным, пара согласилась встретиться с людьми, которые представились инвесторами. Место встречи было назначено в городе Хатта, в 130 километрах от Дубая, возле озера.

Продолжение после рекламы

Для поездки семейная пара воспользовалась услугами личного водителя, который доставил их к озеру. Там они пересели в другой автомобиль и отправились на встречу. После этого никаких сведений о местонахождении Новака и его жены не поступало.

Существуют две основные версии развития событий. Согласно первой, пара могла стать жертвой преступления: есть предположения, что их убили, расчленили и упаковали в пакеты. Вторая версия предполагает, что Новак мог инсценировать свое похищение и убийство.













































https://ura.news/news/1053031620 Семейную пару Новаковых, которую зверски убили в ОАЭ, после расчленили и расфасовали по мешкам. Об этом сообщает «Фонтанка».

«Романа и Анну Новаков расчленили и расфасовали по пакетам», — передают журналисты. По предварительной информации, преступление произошло на съемной вилле. Источники сообщают, что преступников интересовал криптокошелек Романа Новака, на котором, как предполагалось, находились миллиарды долларов.

Отмечается. что убийство произошло в пригороде Хатты. По предварительной информации, преступление произошло на съемной вилле. Есть версия, что преступников интересовал криптокошелек Романа Новака, на котором, как предполагалось, находились миллиарды долларов. Дата происшествия и дополнительные детали пока не раскрываются.

https://ura.news/news/1053031628 Правоохранительные органы задержали семь человек в связи с исчезновением криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в Эмиратах. Об этом сообщает издание «Фонтанка». Трое из задержанных подозреваются в организации и совершении убийства, еще четверо — в посредничестве.

«Семь человек задержаны по делу об убийстве Новака с супругой. Трое подозреваются непосредственно в убийстве и организации. Остальные четверо — дропы», — передают журналисты, ссылаясь на свои источники. Официального подтверждения этому пока не последовало.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело «по факту безвестного исчезновения семейной пары». По данным следствия, 2 октября супруги планировали встретиться с инвесторами в городе Хатта. Есть версия, что пару могли похитить с целью вымогательства, а затем убить, не получив деньги. Также есть мнение, что семью могли расчленить.