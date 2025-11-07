Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Локальное прекращение огня введено в районе Запорожской АЭС

07 ноября 2025 в 20:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В районе ЗАЭС временно прекратили огонь

В районе ЗАЭС временно прекратили огонь

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Локальное прекращение огня введено 7 ноября в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Новое локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу на ЗАЭС. Оно позволит провести ремонт для подключения станции к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента», — передает пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.

Речь идет о ремонте второй высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1». В то же время Гросси заявил, что общая ситуация с ядерной безопасностью и защитой на ЗАЭС остается крайне нестабильной.

Продолжение после рекламы

Ранее в Британии построили компьютерную модель последствий потенциальной аварии на Запорожской атомной электростанции. По выводам экспертов,  радиоактивное заражение угрожает в этом случае не только Украине, но и странам Евросоюза. Распространение радиоактивного заражения будет зависеть от розы ветров и движения воздушных масс в регионе.

В результате обстрелов ВСУ Запорожская АЭС была вынуждена 30 суток функционировать только на собственных источниках питания. К блэкауту привело повреждение высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская».

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал