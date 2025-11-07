Локальное прекращение огня введено в районе Запорожской АЭС
В районе ЗАЭС временно прекратили огонь
Локальное прекращение огня введено 7 ноября в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
«Новое локальное прекращение огня при посредничестве МАГАТЭ вступило в силу на ЗАЭС. Оно позволит провести ремонт для подключения станции к внешнему энергоснабжению и предотвращение ядерного инцидента», — передает пресс-служба МАГАТЭ слова Гросси.
Речь идет о ремонте второй высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1». В то же время Гросси заявил, что общая ситуация с ядерной безопасностью и защитой на ЗАЭС остается крайне нестабильной.
Ранее в Британии построили компьютерную модель последствий потенциальной аварии на Запорожской атомной электростанции. По выводам экспертов, радиоактивное заражение угрожает в этом случае не только Украине, но и странам Евросоюза. Распространение радиоактивного заражения будет зависеть от розы ветров и движения воздушных масс в регионе.
В результате обстрелов ВСУ Запорожская АЭС была вынуждена 30 суток функционировать только на собственных источниках питания. К блэкауту привело повреждение высоковольтной линии электропередачи 750 кВ «Днепровская».
