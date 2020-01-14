Садальский отреагировал на ЧП с моделью, которую нашли под окнами квартиры внука Михалкова

Садальский нашел, кто мог быть причастен к падению Ксении Пунтус с третьего этажа Фото: личная страница Станислава Садальского в Instagram

В инциденте с выпавшей из окна моделью Ксенией Пунтус виноваты «бесы вражеских спецслужб». Такое мнение в Instagram высказал российский актер театра и кино Станислав Садальский.

Артист в ироничной манере написал, что не верит, что в этом деле может быть замешан Андрей Баков, который приходится внуком режиссеру Никите Михалкову. «Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши», — написал артист.

Ксению Пунтус обнаружили в легкой одежде, без сознания и с большим количеством травм. По предварительной информации, она могла выпасть из окна, напоминает телеканал «Царьград». Однако дворник, который нашел девушку, выдвинул версию, что ее выбросили из машины. Мать модели считает, что ее дочь пытались спрятать в кустах, чтобы ее не смогли найти, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».