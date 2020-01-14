13 января 2020

Садальский отреагировал на ЧП с моделью, которую нашли под окнами квартиры внука Михалкова

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Станислав Садальский, садальский станислав
Садальский нашел, кто мог быть причастен к падению Ксении Пунтус с третьего этажаФото: личная страница Станислава Садальского в Instagram

В инциденте с выпавшей из окна моделью Ксенией Пунтус виноваты «бесы вражеских спецслужб». Такое мнение в Instagram высказал российский актер театра и кино Станислав Садальский.

Артист в ироничной манере написал, что не верит, что в этом деле может быть замешан Андрей Баков, который приходится внуком режиссеру Никите Михалкову. «Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши», — написал артист.

Ксению Пунтус обнаружили в легкой одежде, без сознания и с большим количеством травм. По предварительной информации, она могла выпасть из окна, напоминает телеканал «Царьград». Однако дворник, который нашел девушку, выдвинул версию, что ее выбросили из машины. Мать модели считает, что ее дочь пытались спрятать в кустах, чтобы ее не смогли найти, передает деловое издание «ВЗГЛЯД».

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????Не верю, что в этом замешан внук Михалкова...это сделали бесы вражеских спецслужб Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? ?????????? Москва гудит..., под окнами многоэтажного дома в одном из дворов Москвы дворник обнаружил девушку. Приехавшие на вызов медики предположили, что за несколько часов до этого она могла выпасть из окна. Ясно дело это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши. https://www.mk.ru/incident/2020/01/12/policiya-opechatala-kvartiru-vnuka-mikhalkova-iz-kotoroy-vypala-model.html #ужасы # #михалков

Публикация от Стас Садальский????? (@stassadal)

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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