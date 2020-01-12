Очевидец рассказал, как нашел модель под окнами квартиры внука Михалкова

По данным СМИ, сейчас Ксения Пунтус находится в тяжелом состоянии Фото: профиль Ксении Пунтус в Instagram

Российская модель Ксения Пунтус, которая, по информации СМИ, выпала из окна квартиры внука режиссера Никиты Михалкова, на самом деле могла быть выброшена из автомобиля. Об этом рассказал очевидец, обнаруживший модель на Трехпрудном переулке в Москве.

«На выпавшую из окна она не была похожа. Мне показалось, что ее выбросили из машины. А, может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме», — рассказал «МК» дворник, который обнаружил девушку. По словам очевидца, девушку он нашел 11 января в 3:50. Она не могла членораздельно говорить, хотя при этом алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она промычала, что ее зовут Ксения, и не смогла пояснить, как очутилась в этом месте.

Ранее стало известно, что Пунтус была доставлена в больницу с переломами ног и ребер и прооперирована. По словам подруги модели, пострадавшая не помнит ничего, кроме своего имени. По данным РЕН ТВ, сейчас Пунтус находится в тяжелом состоянии: у девушки также диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб легких и сотрясение мозга.

Как сообщали СМИ, до инцидента Пунтус отдыхала в ночном клубе вместе с другом — внуком кинорежиссера Никиты Михалкова Андреем Баковым. Однако когда в квартиру пришла полиция, Баков спал. О происшествии с подругой он узнал от силовиков.