Министр Топилин раскрыл, как в 2020 году вырастут реальные зарплаты

Максим Топилин заявил, что в 2020 году доходы населения вырастут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Реальная зарплата в России вырастет на 2,3% в 2020 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Вместе с зарплатой в России вырастут и реальные доходы населения — на 1,5%, пишет «Российская газета». Топилин также уточнил, что можно ожидать роста зарплат бюджетников. «Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе», — пояснил он.

Прибавку к зарплате получат и бюджетники, чьи профессии не прописаны в указах президента России Владимира Путина. Фонд оплаты труда по таким категориям будет проиндексирован на 3% с 1 октября 2020 года, пояснил Топилин. А с 1 октября 2021 и 2022 года фонд будет проиндексирован на 4% ежегодно.

В конце декабря Путин на встрече с правительством по итогам 2019 года заявил, что рост доходов россиян является первостепенной задачей. Президент добавил, что нужно улучать не только экономические показатели, но и уровень жизни граждан, напоминает «Национальная служба новостей».