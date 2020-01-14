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Пассажирский самолет экстренно сел в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Одному из пассажиров стало плохо (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет авиакомпании S7 Airlines, летевший из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Перми. Об этом «URA.RU» сообщил пресс-секретарь АО «Международный аэропорт «Пермь» Евгений Кузнецов.

«В 07:33 местного времени в аэропорту Большое Савино в связи с ухудшением здоровья одного из пассажиров произвел вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс Красноярск—Москва», — отметил собеседник агентства. Он уточнил, что один из пассажиров почувствовал себя плохо — у него упало давление. Мужчине оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

Самолет направился в пункт назначения в 8:42.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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