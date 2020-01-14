Утверждены все мероприятия саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске

В мае—июле 2020 года в Челябинской области пройдут 14 мероприятий в рамках летних саммитов стран ШОС и БРИКС. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер.
Как следует из документа, опубликованного на официальном портале деловой информации, это форум глав регионов ШОС, форум БРИКС по вопросам урбанизации, III форум молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, деловой форум ШОС, спортивные игры БРИКС, круглый стол по вопросам экспортной стратегии со странами ШОС, заседание специальной рабочей группы по развитию транзитного потенциала государств — членов ШОС, встреча руководителей таможенных служб стран БРИКС, заседание молодежного совета стран ШОС.
Также в рамках саммитов пройдут так называемые министерские встречи: экспертные консультации министров промышленности стран БРИКС, встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС (заседание рабочей группы по развитию сельского хозяйства), встреча министров труда и занятости стран БРИКС (заседание рабочей группы БРИКС по вопросам занятости), совещание министров транспорта стран ШОС и встреча министров культуры стран БРИКС.
Мероприятия перечислены в документе под названием «Об организации выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 2020 году».
Ранее предполагалось, что все мероприятия саммитов 2020 года пройдут в Челябинске. Однако в итоге мероприятия с участием глав государств перенесли в Санкт-Петербург.