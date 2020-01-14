13 января 2020
12 января 2020
10 января 2020

Вандал с битой набросился на автобус в центре Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание с главой города по светофорным объектам. Курган, транспорт, автобус, общественный транспорт, дорога авто, дорога, пешеходный преход, пешеход
За порчу общественного имущества мужчине грозит арестФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане перед судом предстанет 25-летний мужчина, обвиняемый в вандализме. После ссоры с водителем маршрутного автобуса он разбил битой лобовое стекло транспортного средства, в котором находились пассажиры.

Инцидент произошел в семь часов утра 26 июня 2019 года на остановке «Памятник Красину» в центре Кургана. «Молодой человек, двигаясь на автомобиле, остался недоволен движением маршрутного автобуса», — приводит версию следствия пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Обвиняемый в вандализме курганец после ссоры достал биту и ударил по лобовому стеклу автобуса. Также он повредил бампер автобуса, два раза пытаясь «совершить наезд на пассажирский транспорт».

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, уголовное дело передано на рассмотрение в Курганский городской суд. Согласно ч.1 ст. 201 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах) молодому человеку грозит до трех месяцев ареста.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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